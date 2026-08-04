Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hathras News: दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, पांच लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

Hathras News: हसायन की फाइल:दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, पांच लोग घायल दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, पांच लोग घायल दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, पांच ल

Hathras News: दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, पांच लोग घायल

Hathras News: हसायन। कोतवाली हसायन क्षेत्र के गांव हैदलपुर में बीते सोमवार की पूर्व संध्या पर डाक कांवड़ लेने के गए युवकों में विवाद हो गया। युवकों में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद दो पक्षों में बदल गया। दोनों पक्ष के लोग के जमकर गाली-गलौज और मारपीट हुई। मारपीट में पांच लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गईं। पुलिस द्वारा घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकीय परीक्षण कराया।

ये भी पढ़ें:Gopalganj News: हथुआ में पांच पर मारपीट की प्राथमिकी

विवाद का कारण

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए कोतवाली हसायन में तहरीर दी है। ग्राम पंचायत बकायन के माजरा गांव हैदलपुर के कुछ युवक श्रावण मास में रविवार को गंगा मैय्या के गंगाघाट लहरा सोरों जी से डाक कांवड़ लेने के लिए बाइकों से सवार होकर जत्थे (ग्रुप) के साथ गए थे। तभी जाते समय रास्ते में बाइकों को तेज गति से दौड़ाकर भाग-दौड़ किए जाने के दौरान किसी एक युवक की बाइक दूसरे युवक की बाइक से टकरा गई। इसी बात को लेकर इन युवकों में गाली-गलौज और कहासुनी हो गई। इस दौरान अन्य युवकों ने समझा-बुझाकर मामले को शांत कर दिया। गंगाघाट पर पहुंचते ही फिर से दोनों युवकों के बीच कहासुनी और गाली गलौज हो गई। लेकिन गंगा घाट से डाक कांवड़ में गंगाजल लेकर गांव वापिस लौटकर सोमवार की शाम को गांव के ही दोनों युवकों के परिजनों के दो पक्षों में गाली गलौज और मारपीट हो गई।

ये भी पढ़ें:Meerut News: दिल्ली-मेरठ: दून हाईवे पर कांवड़ मार्ग पर हंगामा, मारपीट करने वाले पांच कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पुलिस की कार्रवाई

मारपीट में एक पक्ष से योगेश कुमार पुत्र बच्चू सिंह, दूसरे पक्ष के देवेंद्र पुत्र करन सिंह निवासी गांव हैदालपुर ने एक दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर देते अवगत कराया है कि सोमवार की शाम को समय करीब सात बजे दोनों अपने-अपने घर पर थे। तभी ही गांव के कुछ नामजदो ने मेरे पास आकर बिना वजह गाली-गलौज करने लगे। विरोध किया तो नामजदों ने मेरे साथ लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। घटना के दौरान योगेश पुत्र बच्चू सिंह पक्ष से योगेश का छोटा भाई टीटू, जबकि देवेंद्र पुत्र करन सिंह पक्ष से देवेंद्र की पुत्री रेशमा पत्नी शंकुतला गंभीर रूप से घायल हो गए। झगडे़ की जानकारी होते ही ग्रामीणों की मौके पर भीड़ एकजुट हो गई। दोनों पक्ष के घायल युवकों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस दी। झगडे़ होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने गांव पहुंचकर दोनों पक्ष के घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजकर उपचार कराया। दोनों पक्ष की तहरीर मिलने पर पुलिस छानबीन कर जांच पड़ताल कर रही है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार चिकारा ने बताया कि डाक कांवड़ लेने गए युवकों के बाइकों के टकरा जाने के दौरान हुई कहासुनी के बाद गांव में कांवड़ में गंगाजल लाकर शिवालय में पूजा अर्चना किए जाने के बाद शाम को गाली-गलौज मारपीट की घटना हुई है। घटना के संबंध में दोनों पक्ष की तहरीर के आधार पर छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

---

सामान्य प्रश्न

यह विवाद कैसे शुरू हुआ?
यह विवाद डाक कांवड़ लेने के लिए गए युवकों की बाइकों के टकराने के बाद शुरू हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।