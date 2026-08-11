Hathras News: चारा काटने गई महिला से मारपीट

Hathras News: चारा काटने गई महिला से मारपीटचारा काटने गई महिला से मारपीटचारा काटने गई महिला से मारपीटचारा काटने गई महिला से मारपीट

Hathras News: हाथरस। थाना चंदपा क्षेत्र के गांव बघना में चारा काटने गई महिला से मारपीट और धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। रामअवतार निवासी बघना ने दी मुकदम दर्ज कराते हुए कहा है कि उनकी पत्नी जमुना देवी खेत से चारा काटने गई थीं। इसी दौरान गांव के ही गोपाल ने उनसे डंडे से मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आरोपियों गाली-गलौज भी करने लगा और जाते-जाते धमकी दी कि अगर पुलिस के पास गए तो जान से मार दूंगा। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

खेत में गोबर डालने को लेकर मारपीट, अभद्रता हाथरस। थाना चंदपा के गांव कुंवरपुर में खेत पर गोबर डालने को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग और बीच-बचाव करने आई महिला के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गांव कुंवरपुर निवासी रितेश कुमार ने दी तहरीर में बताया कि उनके ताऊजी देवी सिंह खेत पर मौजूद थे। इसी दौरान गांव के अजय, श्याम सुंदर व मानु वहां पहुंचे और गोबर डालने को लेकर गाली-गलौज करने लगे। मना करने पर आरोपियों ने देवी सिंह के साथ मारपीट की। बीच-बचाव में आई रितेश की मां रतन देवी के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि आरोपियों ने धमकी दी कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कार के शीशे तोड़कर मारपीट और धमकी, मुकदमा दर्ज हाथरस। थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव बोजिया में कार के शीशे तोड़ने और मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गांव बोजिया निवासी अशुल मीना ने बताया कि उनकी कार घर के सामने खड़ी थी। इसी दौरान दिनेश, नितिन व ललित और संजय निवासी बोजिया ने कार के सभी शीशे तोड़ दिए। विरोध करने पर आरोपितों ने गाली-गलौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सगे भाई ने की मारपीट, माता-पिता को दी जान से मारने की धमकी हाथरस। थाना चंदपा क्षेत्र के गांव झीगुरा में सगे भाई द्वारा मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अमन प्रताप सिंह ने बताया कि उनके भाई आदित्य प्रताप सिंह उर्फ अंशु का व्यवहार माता-पिता और उनके प्रति हिंसक हो गया है। वह अक्सर बिना कारण गाली-गलौज करता है और शराब पीकर मारपीट करता है। अमन ने बताया कि शराब के नशे में भाई ने मारपीट की, जिससे उनकी बायीं आंख में चोट आई है। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

हृदय गति रूकने से व्यक्ति की मौत हाथरस। चंदपा के गांव कुंवरपुर में हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मौत हो गई। परिवार के लोग उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल की इमरजेंसी लेकर आए। जहां चिकित्सक ने भी देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों ने बताया कि सुरेंद्रपाल को सोमवार की दोपहर सीने में दर्द हुआ और वह अचेत हो गए। अस्पताल लाने पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।