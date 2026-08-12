Hathras News: रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा के अध्यक्ष बने वीरी सिंह
Hathras News: रोडवेज कर्मचारी संयुक्त् परिषद के नवनियुक्त पदाधिकारी।रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा अध्यक्ष बने वीरी सिंहरोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा अध्य
Hathras News: हाथरस। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा हाथरस का चुनाव निर्विरोध सम्पन्न हुआ। जिसमें श्री वीरी सिंह को शाखाध्यक्ष, कुलदीप शर्मा को शाखा उपाध्यक्ष, गौरव उपाध्याय को शाखा मंत्री, राहुल चौधरी को कोषाध्यक्ष, अजय सिंह उपाध्यक्ष एवं महिला प्रकोष्ठ के तहत कुसुम चौधरी को शाखा उपाध्यक्ष, गजेन्द्री शाखा संगठन मंत्री व साधना को शाखा संयुक्त मंत्री सर्व सहमति से चुना गया। चुनाव अधिकारी के राजेंद्र सिंह, धीरेंद्र सिंह रहे। इस मौके पर अमन उपाध्याय, सतीश शर्मा, अवधेश यादव, जितेंद्र शर्मा, राजेश वर्मा, चोव सिंह, विकास सिंह,विनीत पचौरी आदि रहे।
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