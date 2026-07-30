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Hathras News: अलग-अलग स्थानों पर गृह क्लेश में दो लोगों ने खाया विषाक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: दोनों को उपचार के लिए लाया गया जिला अस्पतालपचार के बाद हालत में सुधार होने पर चिकित्सक ने दोनों को भेजा घर हाथरस। अलग-अलग स्थानों पर गृह क्लेश में दो

Hathras News: अलग-अलग स्थानों पर गृह क्लेश में दो लोगों ने खाया विषाक्त

Hathras News: हाथरस। अलग-अलग स्थानों पर गृह क्लेश में दो लोगों ने विषाक्त खा लिया। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सक ने उनका उपचार किया। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय युवती ने गृह क्लेश में मंगलवार की रात विषाक्त खा लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। मामले की जानकारी होते ही परिजनों के होश उड़ गए। परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सक ने उसका उपचार किया। हालत में सुधार होने पर चिकित्सक ने उसे घर भेज दिया। इधर, कोतवाली चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी 20 वर्षीय युवक ने बुधवार को विषाक्त खा लिया।

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उसे भी उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर चिकित्सक ने उसे भी घर भेज दिया।

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