Hathras News: विद्यालय संस्थापक की मनाई छठवीं पुण्यतिथि
Hathras News: लार्ड कृष्णा स्कूल के संस्थापक की मनाई गई पुण्यतिथि विद्यालय संस्थापक की मनाई छठवींविद्यालय संस्थापक की मनाई छठवींविद्यालय संस्थापक की मनाई छठवींविद्
Hathras News: हाथरस। लॉर्ड कृष्णा स्कूल में विद्यालय के संस्थापक डोरीलाल शर्मा की छठवीं पुण्यतिथि श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रेसीडेंट देवस्वरुप शर्मा, प्रबंधक देवेन्द्र उपाध्याय, प्रधानाचार्य अरुण शर्मा एवं हरिओम शर्मा, संदीप शर्मा, गगन गोयल द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि डोरीलाल शर्मा ने जिस समर्पण, दूरदर्शिता और उच्च शैक्षिक मूल्यों के साथ इस शिक्षण संस्थान की स्थापना की, वह आज भी प्रत्येक विद्यार्थी एवं शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्त्रोत है।
उनके आदर्श, अनुशासन, सेवा भाव और शिक्षा के प्रति अटूट समर्पण सदैव विद्यालय परिवार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। कार्यक्रम के अन्त उपस्थित सभी जनों ने उनके बताए आदर्शों का अनुसरण करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मानवीय मूल्यों एवं मानवीय संवेदनाओं के संवर्धन का सामूहिक संकल्प लिया तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।