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Hathras News: शहर में नो एंट्री व्यवस्था में संशोधन की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: नो एंट्री संशोधन की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे ट्रांसपोर्ट व व्यापारी। शहर में नो एंट्री व्यवस्था संशोधन की मांगशहर में नो एंट्री व्यवस्था संश

Hathras News: शहर में नो एंट्री व्यवस्था में संशोधन की मांग

Hathras News: हाथरस। बुधवार को ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने नो एंट्री व्यवस्था में संशोधन कर व्यापारियों एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसासियों को राहत देने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सौंपे ज्ञापन में ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि श्रावण मास के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि शुक्रवार रात्रि से सोमवार दोपहर तक नो एंट्री रहेगी। सोमवार की दोपहर से शुक्रवार शाम तक ट्रांसपोर्ट एवं व्यापारिक गतिविधियां के लिए मार्ग खुला रहेगा। वर्तमान में ट्रैफिक प्रभारी के अनुसार प्रतिदिन सुबह सात बजे से नौ बजे तक नो एंट्री लागू कर दी गई है। ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्ट व्यावसाइयों व व्यापारियों के लिए शहर में लोडिंग अनलोडिंग करना कठिन हो गया है।

जब दिनभर वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तब व्यापारियों को माल की आपूर्ति दुकानों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा ट्रांसपोर्ट व्यवसाइयों को समय पर कार्य पूरा करने में परेशानी होगी। इसके साथ ही वाहन मालिकों के लिए फाइनेंस कंपनियों को किस्तों कर्मचारियों के वेतन अन्य काम को करना कठिन हो रहा है। पुलिस अधीक्षक से व्यापारियों ने कहा पूर्व की भांति शहर में सुबह नौ बजे से एक बजे तक दोपहर तीन बजे से पांच बजे तक नो एंट्री में छूट प्रदान की जाए। जिससे लोडिंग अनलोडिंग व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकें।

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