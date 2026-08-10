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Hathras News: चाय बनाते समय महिला को सांप ने डंसा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: जिला अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर खड़े मृतक महिला के परिजन कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के नगला मोहन कुरसंडा की घटना - चिकित्सक ने जिला अस्पताल में किया मृत

Hathras News: चाय बनाते समय महिला को सांप ने डंसा, मौत

Hathras News: हाथरस, संवाददाता। कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के नगला मोहन कुरसंडा में रविवार को चाय बनाते समय महिला को सांप ने डंस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नगला मोहन कुरसंडा निवासी राजेंद्र मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। रविवार की सुबह परिवार के लोग घर में ही थे। राजेंद्र की पत्नी पुष्पा 45 चाय बना रही थी। घर में सांप निकला आया। सांप ने पुष्पा को डंस लिया। मामले की जानकारी होते ही परिजनों के होश उड़ गए।

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परिजन आनन-फानन में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना अस्पताल से पुलिस को दी गई। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला ने अपने पीछे एक बच्चा छोड़ा है।

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