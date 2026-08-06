Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hathras News: बारिश से भरभराकर गिरी छत, एक ही परिवार के चार सदस्य घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

Hathras News: रूक-रूक कर हुई बारिश से हुआ जलभरावकोतवाली सासनी क्षेत्र के नगला लोका में ढ़ही मकान की छत ​सासनी, संवाददाता। क्षेत्र के गांव नगला लोका में बारिश से मं

Hathras News: बारिश से भरभराकर गिरी छत, एक ही परिवार के चार सदस्य घायल

Hathras News: ​सासनी, संवाददाता। क्षेत्र के गांव नगला लोका में बारिश से मंगलवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। एक मकान की छत भरभराकर गिर गई। हादसे में एक ही परिवार के चार लोग घायल हो गए। चारों घायलों का निजी अस्पताल में कराया गया। रूक-रूक कर हो रही बारिश से जलभराव हो गया है। जलभराव लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। जलभराव से पुराने जर्जर भवनों को भी नुकसान हुआ है। कोतवाली सासनी क्षेत्र के गांव नगला लोका में मंगलवार देर रात मनोज कुमार के मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय परिवार के सदस्य घर के अंदर सो रहे थे।

ये भी पढ़ें:Kodarma News: व्रजपात से बाल-बाल बचा परिवार, मकान की छत में हुआ छेद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जले

आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। इस घटना में एक महिला, एक बालक और एक युवक सहित कुल चार लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।