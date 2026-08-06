Hathras News: बारिश से भरभराकर गिरी छत, एक ही परिवार के चार सदस्य घायल
Hathras News: रूक-रूक कर हुई बारिश से हुआ जलभरावकोतवाली सासनी क्षेत्र के नगला लोका में ढ़ही मकान की छत सासनी, संवाददाता। क्षेत्र के गांव नगला लोका में बारिश से मं
Hathras News: सासनी, संवाददाता। क्षेत्र के गांव नगला लोका में बारिश से मंगलवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। एक मकान की छत भरभराकर गिर गई। हादसे में एक ही परिवार के चार लोग घायल हो गए। चारों घायलों का निजी अस्पताल में कराया गया। रूक-रूक कर हो रही बारिश से जलभराव हो गया है। जलभराव लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। जलभराव से पुराने जर्जर भवनों को भी नुकसान हुआ है। कोतवाली सासनी क्षेत्र के गांव नगला लोका में मंगलवार देर रात मनोज कुमार के मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय परिवार के सदस्य घर के अंदर सो रहे थे।
आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। इस घटना में एक महिला, एक बालक और एक युवक सहित कुल चार लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।
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