Hathras News: बाबा की चिता की राख ठंडी होने से पहले उठी नाती की अर्थी

Hathras News: मुरसान। क्षेत्र के मोहल्ले संतोषी माता गली में कांग्रेस के पूर्व नेता की मौत के बाद उसकी चिता की राख ठंडी नहीं पड़ी थी कि एक नाती अपने पिता के साथ मिलकर अपने बाबा की 13वीं की तैयारी में करने में लगा हुआ था। शनिवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में बाबा की तेरहवीं से पहले उसके नाती की मौत हो गई। मोहल्ला संतोषी माता गली की रहने वाले पूर्व कांग्रेस नेता भोले शंकर की 27 जुलाई को बीमारी के चलते मौत हो गई थी। बाबा की तेरहवी की तैयारी संदीप सिंह नाती और उसके पिता विनोद कुमार कर रहे थे। विनोद कुमार ने बताया कि रात को उनका बेटा संदीप सभी लोग मिलकर भोले शंकर की होने वाली तेरहवीं की तैयारी कर रहे थे।

रात संदीप ने मुरसान से हलवाई को बुलाया। बाबा की तेरहवी बातचीत की शनिवार की सुबह अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में संदीप की मौत हो गई। संदीप की मौत हो जाने के बाद उसके परिवार में कोहरा मचा हुआ है। विनोद कुमार ने बताया कि उनके पहले छोटे बेटे संजय कुमार की भी करीब दो साल पहले मौत हो गई थी। अब संदीप ने भी साथ छोड़ दिया। दोनों बेटों की मौत हो जाने के बाद पिता विनोद कुमार पूरी तरह सदमे में है। विनोद कुमार ने बताया एक तरफ पिता छोड़ कर चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ बेटा भी उनको छोड़कर चला गया। विनोद कुमार पर दो बेटे थे जिसमें एक संदीप दूसरा संजय था। शनिवार की सुबह संदीप की मौत की सूचना मिलते ही काफी संख्या में लोगों की भीड़ पूर्व कांग्रेस नेता भोले शंकर के घर पर एकत्रित हो गई। संदीप पर तीन बच्चे हैं जिसमें एक बेटा दो बेटी हैं। शनिवार की सुबह से ही काफी संख्या में लोगों की पूर्व कांग्रेस नेता के घर पर एकत्रित हो गई। संदीप मुरसान में डीजे साउंड का काम करता था।