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Hathras News: ई-रिक्शाओं पर लगे लगाम तो जाम से मिले लोगों को निजात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: समस्या:ई-रिक्शाओं पर लगे लगाम तो जाम से मिले लोगों को निजात ई-रिक्शाओं पर लगे लगाम तो जाम से मिले लोगों को निजात ई-रिक्शाओं पर लगे लगाम तो जाम से मिले

Hathras News: ई-रिक्शाओं पर लगे लगाम तो जाम से मिले लोगों को निजात

Hathras News: हाथरस। शहर के बड़े सासनी गेट चौराह से बागला डिग्री कॉलेज रोड वाले रेलवे क्रॉसिंग के आस-पास हर दिन और हर समय सड़क पर इधर-उधर ई-रिक्शा खड़े रहते हैं। जिसके चलते यहां अधिकांश समय जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम लगने की वजह से यहां से गुजरने वाले राहगीरों और प्राचीन गोपेश्वर महादेव मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पुराने शहर को अलीगढ़ रोड से जोड़ने वाला बड़े सासनी गेट चौराह से बागला डिग्री कॉलेज रोड जाने वाला एक प्रमुख मार्ग है। इस सड़क मार्ग पूर्वोत्तर रेलवे के हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन से लगा हुआ है।

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रेलवे क्रॉसिंग से ही लगा हुआ शहर का प्राचीन गोपेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। जिसके चलते अधिकांश समय यहां राहगीरों से लेकर मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रहती है। लेकिन रेलवे क्रॉसिंग के आस-पास सड़क के दोनों और और फुटपाथ पर हर दिन और हर समय ई-रिक्शा का जमघट लगा रहता है। सड़क से लेकर फुटपाथ पर ई-रिक्शाओं का कब्जा होने की वजह से अधिकांश समय यहां जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम लगने की वजह से यहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां जाम में स्कूली वाहन भी कई-कई घंटे तक फंसे रहते हैं। जिसके चलते स्कूली बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह-शाम प्राचीन गोपेश्वर महादेव मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी जाम की समस्या से दो-चार होना पड़ता है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों द्वारा ई-रिक्शा की वजह से लगने वाले जाम की समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी आजतक समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। जिसके चलते लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है।

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