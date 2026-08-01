Hathras News: मां-बेटी से मारपीट का आरोप, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

Hathras News: मां-बेटी से मारपीट का आरोप, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहारमां-बेटी से मारपीट का आरोप, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहारमां-बेटी से मारप

Hathras News: हसायन की फाइल -(A) हसायन की फाइल:

हसायन। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कुछ नामजद युवकों व महिलाओं द्वारा नाली के पानी के बहाव को रोकने के लिए मां-बेटी के साथ गाली-गलौज, मारपीट कर धमकी दिए जाने का प्रकरण सामने आया है। घटनाक्रम के संदर्भ में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की है।

मारपीट का आरोप पीड़िता का आरोप है कि उसके पड़ोसी तीन नामजद पुरुषों तथा कुछ महिलाओं ने उसके घर के सामने की नाली बंद कर पानी का बहाव रोक दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। महिला का कहना है कि उसकी पुत्री को जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा गया और उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गलत नीयत से शरीर पर हाथ भी डाला गया। बीच-बचाव करने पहुंची उसकी सास के साथ भी मारपीट की गई। पीडिता के अनुसार उसने 27 जुलाई को जरैरा पुलिस चौकी और थाना हसायन में तहरीर दी थी, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

पुलिस की कार्रवाई पीडिता का आरोप है कि 29 जुलाई को कोतवाली पुलिस एक नामजद को पकड़कर लाई, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे छोड़ दिया गया। शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया कि 29 जुलाई की रात करीब 12 बजे नामजद दोबारा उसके घर पहुंचे और गाली-गलौज की और जान से मारने तथा उसकी व उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर जला देने की धमकी दी। आरोप है कि उन्होंने घर का गेट तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास भी किया, जिसका वीडियो उसके पास मौजूद है। पीड़िता का कहना है कि वह अपने बच्चों के साथ घर में अकेली रहती है, जबकि उसके पति और परिवार के अन्य पुरुष मजदूरी के लिए बाहर रहते हैं। नामजदों के भय से भयभीत होकर उसकी पुत्री पिछले चार दिनों से स्कूल भी नहीं जा सकी है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मामले में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच एवं आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है。

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