Hathras News: मां पथवारी देवी मंदिर से चार घंटे चोरी, गेस्ट हाउस में भी घुसा चोर
Hathras News: पथवारी मंदिर से घंटा चोरी के बाद लटकी सांकरें।मां पथवारी देवी मंदिर से घंटे चोरी, गेस्ट हाउसमां पथवारी देवी मंदिर से घंटे चोरी, गेस्ट हाउसमां पथवारी
Hathras News: सहपऊ। क्षेत्र की ग्राम पंचायत मढ़ाभोज के मजरा नगला मैया स्थित मां पथवारी देवी मंदिर में शनिवार देर रात अज्ञात चोर चार घंटे चोरी कर ले गए। रविवार सुबह पूजा-अर्चना करने पहुंचे ग्रामीणों को मंदिर में सामान बिखरा मिला, जिसके बाद चोरी की जानकारी हुई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई।
ग्रामीणों का बयान
ग्रामीणों के अनुसार मंदिर गांव से कुछ दूरी पर स्थित है और रात के समय वहां कोई नहीं रहता। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। ग्रामीणों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं लगा। सूचना पर पीआरवी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली।
ग्रामीणों की सहायता
मंदिर से घंटे चोरी होने की जानकारी मिलने पर ग्राम प्रधान ने मौके पर पहुंचकर नए घंटे खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग किया। इसके बाद ग्रामीणों ने भी चंदा एकत्रित कर मंदिर में नए घंटे लगवा दिए।
गेस्ट हाउस में चोरी
वहीं, क्षेत्र के गांव मानिकपुर स्थित मां शुकंतला गेस्ट हाउस के कार्यालय में भी चोरी की नीयत से एक चोर घुस गया। गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की गतिविधियां कैद हो गईं। चोर वहां से एक मोबाइल चोरी कर ले गया।
पुलिस का बयान
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अब्दुल हाशिम ने बताया कि मानिकपुर के गेस्ट हाउस में हुई चोरी के आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। नगला मैया स्थित मंदिर में हुई चोरी की घटना का भी जल्द खुलासा किया जाएगा।
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