Hathras News: नवागत तहसीलदार से अधिवक्ताओं ने की मुलाकात

Hathras News: सिकन्दराऊ, संवाददाता। नवागत तहसीलदार लक्ष्मीनारायण बाजपेयी से बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने आम आदमी की समस्याओं के बारे में बताया और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की। इस मौके अध्यक्ष डीके सिंह चौहान, सचिव राजेश बघेल, युवराज सिंह चौहान, नरेश प्रताप, गौरी शंकर गुप्ता, इंद्रपाल सिंह यादव,जय प्रकाश गुप्ता, महेंद्र सिंह यादव, रनवीर सिंह, ब्रजेश यादव, महेंद्र सिंह,अशोक शर्मा, विपिन कुमार, के०एम कुलश्रेष्ठ, शिव कुमार सक्सेना, वीरेश पुण्डीर, कल्लू सिंह कुशवाह, भरत सिंह कुशवाह, रमेश चन्द्र शर्मा, उमेश चन्द्र शर्मा, रवेंद्र यादव, श्री कृष्ण, प्रमोद बघेल, योगेंद्र पुण्डीर, विजय उपाध्याय, प्रियांशू दरगढ़, रूपेंद्र बघेल,अरविंद शर्मा, राधेश्याम बघेल, राम मोहन यादव, कृष्णकांत बघेल, गिरीश यादव, रंजीत पौरुष, अवनेश शर्मा, शिवेंद्र बघेल, बिजेन्द्र बघेल, अरशद अली, जितेंद्र कुमार, ऋषभ शर्मा, मनोज कुमार, राजीव शर्मा, रिशाल सिंह यादव, मनवीर प्रताप, सत्यप्रकाश गोला, रोहित चौहान, समीर यादव, राहुल कुमार चौहान, राजेश राजपूर आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।