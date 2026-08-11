Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hathras News: पशुओं को गोशालाओं में संरक्षित कराने में तेजी लाने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

Hathras News: बैठक के दौरान मौजूद एसडीएम व अन्य तहसील सभागार में सोमवार को तहसील स्तरीय गोशाला संरक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र में संचालित और निर्माण

Hathras News: पशुओं को गोशालाओं में संरक्षित कराने में तेजी लाने के निर्देश

Hathras News: सासनी। तहसील सभागार में सोमवार को तहसील स्तरीय गोशाला संरक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र में संचालित और निर्माणाधीन गोशालाओं की व्यवस्थाओं और प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। अधिकारियों से गोशालाओं में पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली गई। बैठक की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी शिव प्रकाश यादव ने की। बैठक में समामई रुहल, नगला गढू में निर्माणाधीन गोशालाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपजिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य की स्थिति और शेष कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा कराने के निर्देश दिए।उपजिलाधिकारी ने गोशालाओं में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही गोवंश के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा और स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। गोशालाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था दुरुस्त रखने और उनकी नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि गोशालाओं में संरक्षित गोवंश को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारी नियमित निरीक्षण करें। बैठक में सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे छुट्टा पशुओं को अभियान चलाकर गोशालाओं में संरक्षित कराने की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत प्रतिदिन छुट्टा पशुओं को पकड़कर गोशालाओं में संरक्षित किया जा रहा है। उपजिलाधिकारी ने इस कार्यवाही में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर घूमने वाले गोवंश के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभियान को लगातार प्रभावी ढंग से चलाया जाए। बैठक में छुट्टा पशुओं को पकड़ने, उनके संरक्षण और गोशालाओं में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए विभागवार जिम्मेदारी तय करने तथा अभियान की नियमित समीक्षा करने पर भी चर्चा हुई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।