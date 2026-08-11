Hathras News: पशुओं को गोशालाओं में संरक्षित कराने में तेजी लाने के निर्देश

Hathras News: सासनी। तहसील सभागार में सोमवार को तहसील स्तरीय गोशाला संरक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र में संचालित और निर्माणाधीन गोशालाओं की व्यवस्थाओं और प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। अधिकारियों से गोशालाओं में पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली गई। बैठक की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी शिव प्रकाश यादव ने की। बैठक में समामई रुहल, नगला गढू में निर्माणाधीन गोशालाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपजिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य की स्थिति और शेष कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा कराने के निर्देश दिए।उपजिलाधिकारी ने गोशालाओं में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही गोवंश के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा और स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। गोशालाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था दुरुस्त रखने और उनकी नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि गोशालाओं में संरक्षित गोवंश को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारी नियमित निरीक्षण करें। बैठक में सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे छुट्टा पशुओं को अभियान चलाकर गोशालाओं में संरक्षित कराने की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत प्रतिदिन छुट्टा पशुओं को पकड़कर गोशालाओं में संरक्षित किया जा रहा है। उपजिलाधिकारी ने इस कार्यवाही में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर घूमने वाले गोवंश के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभियान को लगातार प्रभावी ढंग से चलाया जाए। बैठक में छुट्टा पशुओं को पकड़ने, उनके संरक्षण और गोशालाओं में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए विभागवार जिम्मेदारी तय करने तथा अभियान की नियमित समीक्षा करने पर भी चर्चा हुई।