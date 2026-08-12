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Hathras News: किशोरी से बातचीत करने पर युवक की पिटाई।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: किशोरी से बातचीत करने पर युवक की पिटाई।किशोरी से बातचीत करने पर की पिटाई।किशोरी से बातचीत करने पर की पिटाई।किशोरी से बातचीत करने पर की पिटाई।किशोरी से

Hathras News: किशोरी से बातचीत करने पर युवक की पिटाई।

Hathras News: सहपऊ। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार तड़के किशोरी से बातचीत कर रहे युवक को उसके चाचाओं ने पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों चाचाओं ने युवक की पिटाई कर दी। मारपीट की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस तीनों को पकड़कर कोतवाली ले आई। पुलिस के अनुसार, मंगलवार तड़के एक युवक गांव में किशोरी से बातचीत कर रहा था। इसी दौरान किशोरी के चाचाओं की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने युवक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक समेत दोनों चाचाओं को कोतवाली ले आई।

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कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि तीनों युवकों के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। तीनों को दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया गया।

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