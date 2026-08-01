Hathras News: महत्वपूर्ण.....छात्र परिषद का हुआ गठन,सौंपी गई छात्रों को जिम्मेदारी

Hathras News: हाथरस: सेकसरिया सुशीला देवी पब्लिक स्कूल में छात्र नेतृत्व को प्रोत्साहित करने तथा विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व, अनुशासन एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से छात्र परिषद का गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह गरिमापूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर छात्र परिषद के चयन हेतु एक सुव्यवस्थित एवं बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया संपन्न की गई, जिसमें तत्कालिक भाषण, समूह चर्चा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, शैक्षणिक अभिलेख तथा नेतृत्व क्षमता सहित विभिन्न मापदंडों के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया। चयन प्रक्रिया में प्राचार्या, समन्वयकों, अध्यापकगण एवं छात्र प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता रही। नवनिर्वाचित छात्र परिषद के प्रमुख पदाधिकारी इस प्रकार हैं,हेड बॉय वरदान शर्मा, कक्षा 12, कॉमर्स, हेड गर्ल कनिका सिंह,कक्षा 12, साइंस, एसएसडीपीएस एंबेसडर यूवी गुप्ता,कक्षा 12, साइंस,वाइस हेड बॉय अनुज अग्निहोत्री, कक्षा 11, साइंस, वाइस हेड गर्ल निष्ठा शर्मा,कक्षा 11, ह्यूमैनिटीज,लिटरेरी कैप्टन अंशिका अग्रवाल,कक्षा 12, कॉमर्स,स्पोर्ट्स कैप्टन बॉय प्रेम शर्मा, कक्षा 11, ह्यूमैनिटीज,स्पोर्ट्स कैप्टन (गर्ल) निशा चौधरी,कक्षा 11, साइंस,लिटरेरी सचिव - कर्णिका जैन,कक्षा 9,सांस्कृतिक कप्तान - अंशिका गुप्ता,कक्षा 9।