Hathras News: निराश्रित गोवंश ने महिला के पेट में सींग मारकर किया घायल
Hathras News: निराश्रित गोवंश के सींग मारने से घायल महिला का जिला अस्पताल में होता उपचार निराश्रित गोवंश के सींग मारने से घायल महिला का जिला अस्पताल में होता उपचार
Hathras News: हाथरस। सदर कोतवाली क्षेत्र के नवीपुर में रविवार को निराश्रित गोवंश ने महिला के पेट में सींग मारकर घायल कर दिया। नवीपुर निवासी रूकमणि किसी काम से घर से कहीं जा रही थी। मोहल्ले में ही रास्ते में निराश्रित गोवंश ने उनके पेट में सींग मार दिया। इससे वह घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने लाठी-डंडे से निराश्रित गोवंश को भगाया। घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सक ने उनका उपचार किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।