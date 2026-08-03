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Hathras News: निराश्रित गोवंश ने महिला के पेट में सींग मारकर किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: निराश्रित गोवंश के सींग मारने से घायल महिला का जिला अस्पताल में होता उपचार निराश्रित गोवंश के सींग मारने से घायल महिला का जिला अस्पताल में होता उपचार

Hathras News: निराश्रित गोवंश ने महिला के पेट में सींग मारकर किया घायल

Hathras News: हाथरस। सदर कोतवाली क्षेत्र के नवीपुर में रविवार को निराश्रित गोवंश ने महिला के पेट में सींग मारकर घायल कर दिया। नवीपुर निवासी रूकमणि किसी काम से घर से कहीं जा रही थी। मोहल्ले में ही रास्ते में निराश्रित गोवंश ने उनके पेट में सींग मार दिया। इससे वह घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने लाठी-डंडे से निराश्रित गोवंश को भगाया। घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सक ने उनका उपचार किया।

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