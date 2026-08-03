Hathras News: इस संसार में सबसे बड़ा कोई दाता है तो वो एक गुरु ही है
Hathras News: धर्म-कर्म:इस संसार में सबसे बड़ा कोई दाता है तो वो एक गुरु ही है इस संसार में सबसे बड़ा कोई दाता है तो वो एक गुरु ही है इस संसार में सबसे बड़ा कोई दात
Hathras News: हाथरस। सावन कृपाल रूहानी मिशन के तत्वावधान में रविवार को शहर के गोशाला रोड स्थित मिशन की शाखा कृपाल आश्रम पर साप्ताहिक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन हुआ। "सत्संग ऑडियो वीडियो के माध्यम से दयाल पुरुष संत दर्शन सी सिंह जी महाराज द्वारा "गुरु की महिमा" नामक शीर्षक पर प्रस्तुत किया। उनके द्वारा संत तुलसी साहेब जी महाराज की वाणी "जग में गुरु समान नहीं दाता,वस्तु अगोचर दयी सतगुरु ने भली बताई बाता। के द्वारा फरमाया कि इस संसार में सबसे बड़ा कोई दाता है तो वो एक गुरु ही है। गुरु वो प्रभु स्वरूप हस्ती हैं जो हमारे जीवन में शांति और प्रभु के प्रेम की रंगत भर देते हैं। महाराज जी द्वारा आगे समझाया कि इस संसार में गुरु वो ताकत है जो हमें प्रभु की ज्योति व श्रुति से जोड़ता है। "समय समय पर संपूर्ण श्रष्टि के कल्याण हेतु ऐसी महान व प्रभु स्वरूप हस्तियां इस धरती पर आती रहती हैं।" "जब हमें एक पूर्ण सतगुरु द्वारा नाम दान की पावन देन मिलती है, तो हमारा जीवन काम,क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के साथ साथ मन और माया के जाल से मुक्त हो जाता है। अन्ततः एक ऐसा समय आता है जब हम अपने मानव चोले के वास्तविक उद्देश्य जो कि स्वयं को सही रूप में जानना व पिता पर्मेश्वर को पाना है, को आसानी से पूरा करने में सफल हो जाते हैं।
सत्संग का महत्व
आगे की कड़ी में मिशन के प्रमुख व विश्व विख्यात आध्यात्मिक गुरु संत राजिंदर सिंह महाराज द्वारा सत्संग प्रस्तुत करते हुए समझाया कि यदि हमें इसी जन्म में चौरासी लाख योनियों के चक्र से मुक्ति पानी है, हमेशा हमेशा के लिए सच्ची व स्थायी खुशी पानी है, तो अपने जीवन में हमें सदगुणों को धारण करना होगा।
सामुदायिक सहायता कार्यक्रम
शाखा पर छोटे बच्चों हेतु बाल सत्संग, गरीब व जरूरतमंद माताओं बहनों व छात्र छात्राओं हेतु निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण, निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया गया। इन सब के साथ साथ शाखा पर निःशुल्क एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सा भी उपलब्ध कराई गई। जिस पर अनुभवी व योग्य चिकित्सक द्वारा जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। आवश्यकतानुसार सभी मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं।
लंगर प्रसाद का वितरण
अंत में सभी संगत हेतु लंगर प्रसाद वितरित किया गया, जिसे सभी साध संगत ने बड़े ही चाव के साथ ग्रहण किया। आयोजन की सभी गतिविधियों को सही रूप से संचालित करने में मिशन के कर्मठ सेवादारों व शाखा हाथरस की प्रबंध समिति के सक्रिय सदस्यों का सहयोग रहा।
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