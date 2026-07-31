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Hathras News: हम इंसानों को स्वयं के हृदय को प्रभु के प्रेम, दया व करुणा भाव से भरा रखना चाहिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: धर्म-कर्म:हम इंसानों को स्वयं के हृदय को प्रभु के प्रेम, दया व करुणा भाव से भरा रखना चाहिए हम इंसानों को स्वयं के हृदय को प्रभु के प्रेम, दया व करुण

Hathras News: हम इंसानों को स्वयं के हृदय को प्रभु के प्रेम, दया व करुणा भाव से भरा रखना चाहिए

Hathras News: हाथरस। सावन कृपाल रूहानी मिशन के तत्वाधान में हुजुर बाबा सावन सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव की घड़ी पर 25 जुलाई से निरंतर चल रहे विशाल आध्यात्मिक सत्संग महोत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को मिशन की शाखा कृपाल आश्रम गौशाला मार्ग पर सुबह और शाम की पालियों में आध्यात्मिक सत्संग आयोजित हुआ।

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संत राजिंदर सिंह जी महाराज का संदेश

सत्संग ऑडियो वीडियो के माध्यम से परम पूजनीय संत राजिंदर सिंह जी महाराज की वाणी में प्रसारित किया गया। महाराज जी ने सत्संग में अपने संदेश में यही समझाया कि हम इंसानों को स्वयं के हृदय को प्रभु के प्रेम, दया व करुणा भाव से भरा रखना चाहिए। हमें ऐसा बनना चाहिए कि हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो। साथ ही साथ सतगुर द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए मानव जीवन की वास्तविक मंजिल जो कि "इसी जन्म में आत्मा के अपने मूल स्रोत में विलीन होना है", को पाने हेतु सतत प्रयास करते रहने चाहिए।

रूहानी गजल गायन

इसी श्रृंखला में भिंड मध्य प्रदेश से आये रूहानी गजल गायक व कव्वाल केशव व उनकी मयूजीकल टीम द्वारा मधुर संगीत पर कई रूहानी गजलों का गायन किया। केशव द्वारा प्रस्तुत रूहानी गजलों को सुनकर सत्संग भवन में उपस्थित संगत भाव विभोर होकर झूम उठी। इस अवसर पर सत्संग हाल खचाखच भरा रहा।

प्रसाद वितरण

अंत में सभी संगत हेतु लंगर प्रसाद वितरित किया गया। जिसे सभी साध संगत ने बड़े ही चाव के साथ ग्रहण किया।

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सामान्य प्रश्न

सत्संग महोत्सव कब से चल रहा था?
सत्संग महोत्सव 25 जुलाई से निरंतर चल रहा था।
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