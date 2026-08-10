Hathras News: सदस्यता ग्रहण कर पार्टी को मजबूत करने का लिया संकल्प
Hathras News: पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल व रामनायण काके का स्वागत करते लोग पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल व रामनायण काके का स्वागत करते लोग - पूर्व विधायक ने
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। गांव रहना में रविवार को समाजवादी पार्टी का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन एवं सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई लोगों ने सदस्यता ग्रहरण कर पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल ने कहा कि भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी का कार्य करने वाली सरकार किसान, मजदूर और ब्राह्मण समाज के हित में कोई कार्य नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जो सरकार भगवान के नाम पर आम जनता से लूट करती है, वह जनता का भला नहीं कर सकती। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया।
विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रामनारायण काके ने कहा कि वह जनता के सेवक हैं। लोगों की समस्याओं में वह साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र की जनता से आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर भ्रष्ट एवं बेईमान सरकार को हटाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बनवारी लाल रावत ने की इस दौरान रमन वशिष्ठ, शिवाकांत शर्मा, कौशलेंद्र ठाकुर, लव संभव, हरिओम, कपिल, सौरभ आदि शामिल रहे।
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