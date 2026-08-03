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Hathras News: एसपी ने जाना कांवड़ यात्रियों का हाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: कांवड़ियों से बात करते एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा एसपी ने कांवड़ मार्ग का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

Hathras News: एसपी ने जाना कांवड़ यात्रियों का हाल

Hathras News: हाथरस, संवाददाता। एसपी ने कांवड़ मार्ग का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ियों से बात कर उनका हाल जाना। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कांवड़ मार्ग पर तैनात पुलिस बल, यातायात व्यवस्था, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, विश्राम स्थलों तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए। कार्य कर रही है।

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