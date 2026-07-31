Hathras News: आंगन में खेलते समय बच्चे को सांप ने डसा
Hathras News: फोटो 10 जमीन पर पड़ा बच्चे को डसने वाला सांपरिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए हाथरस, संवाददाता। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला कुमरजी में गुरू
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला कुमरजी में गुरूवार को घर के आंगन में खेल रहे डेढ़ साल के बच्चे को सांप ने डस लिया। सर्पदंश से बच्चा बेहोश हो गया। आनन-फानन में परिजन बच्चे को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सक ने उसका उपचार किया। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला कुमरजी निवासी विष्णु का डेढ़ साल का बेटा घर के आंगन में खेल रहा था। अचान घर में सांप निकल आया। सांप ने आंगन में खेल रहे बच्चे को डस लिया। इससे बच्चा रोने लगा और बेहोश हो गया। मामले की जानकारी होते ही परिजनों के होश उड़ गए।
परिजन आनन-फानन में बच्चे को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सक बच्चे के उपचार में जुट गए। चिकित्सक फिलहाल बच्चे की हालत पर नजर बनाए हुए हैं।
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