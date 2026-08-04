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Hathras News: सिकंदराराऊ में कांवड़ियों से मारपीट प्रकरण में छह गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: सिकंदराराऊ के गांव हबीबपुर में 1 अगस्त को कांवरियों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तनवीर सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने गाली गलौज का विरोध किया, जिसके बाद कई लोगों ने लाठी-डंडों से हमला किया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा।

Hathras News: सिकंदराराऊ में कांवड़ियों से मारपीट प्रकरण में छह गिरफ्तार

Hathras News: सिकंदराराऊ। कोतवाली क्षेत्र के गांव हबीबपुर पर एक अगस्त को कांवरियों को मारपीट कर घायल करने वाले 6 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 1 अगस्त को कोतवाली मे रिपोर्ट दर्ज कराते हुए तनवीर सिहं पुत्र राजकुमार निवासी गढी नौकस सादाबाद ने कहा था। कि मे सावन माह के चलते अपने ग्राम साथियों के साथ कांवड लेकर सोरों से अपने गांव जा रहा था। तभी कासगंज रोड स्थित गांव हबीबपुर पर वहां पर खडे जितेन्द्र, रोहित पुत्र धर्मपाल एंव राजू पुत्र वीरपाल गाली गलौज करने लगे। जब मैने गाली गलौज का विरोध किया तो उक्त लोगो ने अपने गांव हबीबपुर पर अपने साथी 15-20 लोग अज्ञात बुलाकर एक राय होकर लाठी डण्डो सरिया से मेरे तथा साथियो के साथ मारपीट की जिससे में लहलुहान होकर गिर गया और गम्भीर चोटें आर्ई।

वही मारपीट के बाद उक्त लोग जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गये। उक्त घटना की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस ने तीन नामजद सहित 15, 20 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर ली थी। कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी शिवकुमार शर्मा का कहना है कि कांवरियों के साथ हुये मारपीट मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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