Hathras News: सिकंदराराऊ में कांवड़ियों से मारपीट प्रकरण में छह गिरफ्तार

Hathras News: सिकंदराराऊ। कोतवाली क्षेत्र के गांव हबीबपुर पर एक अगस्त को कांवरियों को मारपीट कर घायल करने वाले 6 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 1 अगस्त को कोतवाली मे रिपोर्ट दर्ज कराते हुए तनवीर सिहं पुत्र राजकुमार निवासी गढी नौकस सादाबाद ने कहा था। कि मे सावन माह के चलते अपने ग्राम साथियों के साथ कांवड लेकर सोरों से अपने गांव जा रहा था। तभी कासगंज रोड स्थित गांव हबीबपुर पर वहां पर खडे जितेन्द्र, रोहित पुत्र धर्मपाल एंव राजू पुत्र वीरपाल गाली गलौज करने लगे। जब मैने गाली गलौज का विरोध किया तो उक्त लोगो ने अपने गांव हबीबपुर पर अपने साथी 15-20 लोग अज्ञात बुलाकर एक राय होकर लाठी डण्डो सरिया से मेरे तथा साथियो के साथ मारपीट की जिससे में लहलुहान होकर गिर गया और गम्भीर चोटें आर्ई।