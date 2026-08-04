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Hathras News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल, रिपोर्ट दर्जपिकअप की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल, रिपोर्ट दर्ज

Hathras News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल, रिपोर्ट दर्ज

Hathras News: सादाबाद। पल्हावत पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसके पैर की जांघ की हड्डी टूट गई। घायल का उपचार राजस्थान के भरतपुर स्थित अस्पताल में चल रहा है। मामले में घायल के पुत्र की तहरीर पर सादाबाद कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। गांव बरामई खेड़ा निवासी देवेश चौधरी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता महीपाल सिंह 27 जुलाई की शाम करीब साढ़े पांच बजे पल्हावत-कन्हैया लाल कोल्ड स्टोरेज से आलू का पैकेट लेकर बाइक से अपने गांव बरामई खेड़ा जा रहे थे।

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इसी दौरान पल्हावत पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही छोटा हाथी पिकअप ने कथित तौर पर तेज गति और लापरवाही से गलत दिशा में वाहन चलाते हुए उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में महीपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके दाहिने पैर की जांघ की हड्डी टूट गई। सूचना मिलने पर परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थय केंद्र सादाबाद लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने आगरा रेफर कर दिया। आगरा में चिकित्सक ने एक दिन उपचार के बाद उन्हें भरतपुर राजस्थान के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार जारी है।

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