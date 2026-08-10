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Hathras News: आज शिवालयों में गूजेगा बम बम भोले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: शहर के तालाब ओवर ब्रिज कलशा कांवड लेकर गुजरता श्रध्दालुआज शिवालयों में गूजेगा बम भोलेआज शिवालयों में गूजेगा बम भोलेआज शिवालयों में गूजेगा बम भोलेआज श

Hathras News: आज शिवालयों में गूजेगा बम बम भोले

Hathras News: हाथरस। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में सुबह से भक्ति की बयार बहेगी। श्रध्दालुओं के द्वारा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। शिवालयों में भव्य श्रंगार किए जाएंगे। उपवास रखकर श्रध्दालु सुख समृध्दि की कामना करेंगे। रविवार को शहर के मुख्य मार्गो पर कांवड़ यात्रा की धूम रही।रविवार को श्रावण मास के दूसरे सोमवार को लेकर शिवभक्तों में बेहद उत्साह दिखाई दिया। शहर के कामेश्वर महादेव, बाबुलनाथ सरकार, गोपेश्वर महादेव, चौबे वाले महादेव, कैलाश महादेव, चिंताहरण महादेव, बौहरे वाले महादेव आदि शिव मंदिरों में सोमवार को आस्था का सैलाब उमड़ेगा। छोटे मोटे शिव मंदिरों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहेगी।

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सुबह से दोपहर तक जलाभिषेक का सिलसिला चलेगा। शाम को भव्य श्रंगार किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालयों में रहेगी। सर्वमंगल कामना के लिए भक्तों ने तरह तरह से शिव की पूजा अर्चना करेंगे। सैकड़ों भक्त कांवड लेकर शिव दरबार पहुंचेंगे। देवालयों व मुख्य मार्गो पर शिव की गुणगान की गूंज रही। जगह जगह प्रसाद वितरण किया जाएगा। रात्रि में भजन कीर्तन का दौर चलेगा।

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