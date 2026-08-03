Hathras News: बारिश की कामना को तप पर बैठे साधु, दर्शन के लिए उमड़ रहे ग्रामीण
Hathras News: गांव परसौरा में बारिश की कमाना करता साधु। बारिश की कामना को तप बैठे साधु, दर्शन केबारिश की कामना को तप बैठे साधु, दर्शन केबारिश की कामना को तप बैठे सा
Hathras News: सहपऊ। क्षेत्र के गांव परसौरा में कम बारिश होने से चिंतित एक साधु ने भगवान इन्द्र को प्रसन्न करने और अच्छी वर्षा की कामना के लिए तप शुरू किया है। उनके तप पर बैठने की सूचना फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। गांव परसौरा निवासी दाऊजी महाराज का कहना है कि जिले के अन्य क्षेत्रों की तुलना में उनके क्षेत्र में इस वर्ष ही नहीं, बल्कि पिछले वर्ष भी अपेक्षाकृत कम वर्षा हुई है। लगातार कम बारिश के कारण भूजल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे किसानों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।
इसी कारण उन्होंने भगवान इन्द्र को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शनिवार से तप आरंभ किया है।ग्रामीणों के अनुसार दाऊजी महाराज गांव के मंदिर में साधु के रूप में रहकर पूजा-पाठ करते हैं और वहीं निवास भी करते हैं। उनके तप की जानकारी मिलने के बाद श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना लगातार जारी है। लोग अपने साथ फल एवं अन्य सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं तथा दाऊजी महाराज का फूलमाला और पटका पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। ग्रामीणों ने क्षेत्र में अच्छी वर्षा और किसानों की खुशहाली के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना भी की।
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