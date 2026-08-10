Hathras News: 15 से ब्रज की देहरी पर बहेगी भक्ति की बयार होगा रेवती मइया मेले का आयोजन

Hathras News: हाथरस। ब्रज प्रसिद्ध व ऐतिहासिक मेला श्री रेवती मईया का शुभारंभ हरियाली तीज 15 अगस्त से होगा। 23 अगस्त तक चलने वाले मेले में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। मेला संचालक डिस्ट्रिक बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अतुल आंधीवाल एडवोकेट ने बताया कि इस वर्ष श्री रेवती मईया मेला के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख समाजसेवी दीपक बूटिया एवं निर्देशक मंडल ब्राह्मण महासभा के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन गौड़ एडवोकेट, डॉक्टर विकास शर्मा, भाजपा पदाधिकारी बंशी पंडित व लाफ्टर शो के संयोजक विकास भारद्वाज एवं कोषाध्यक्ष बांके बिहारी अपना वाले समन्वयक अनिल कश्यप एवं मुख्य व्यवस्थापक धीरज वार्ष्णेय एडवोकेट एवं कार्यक्रम संचालक डॉक्टर नीरज वार्ष्णेय को बनाया गया है।इनकी

उपस्थिति में मेले में होने वाले कार्यक्रमों के संयोजको की घोषणा की गई एवं अतुल आंधीवाल एडवोकेट ने बताया कि रेवती मईया मेले के आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। किला प्रांगण श्री दाऊजी महाराज मंदिर पर आयोजित मेला श्री रेवती मईया न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत करता है। यह मेला भक्तों की आस्था, संस्कृति व सुहाग का प्रतीक है। रेवती मईया मेला में होने वाले कार्यक्रमों के संयोजक नियुक्त कर दिये गए हैं। हरियाली तीज को देहरी पूजन के साथ शाम छह बजे मेले का उद्घाटन होगा। भक्ति संगीत सम्मेलन शाम सात बजे संयोजक मंजू शर्मा बीएम जागरण पार्टी, फूल बंगला संयोजक आशीष पंडित, 16 अगस्त नृत्य प्रतियोगिता (सपनों की उड़ान शाम सात बजे से संयोजक नवीन कुशवाह सह संयोजक आशू आंधीवाल निर्देशक डॉक्टर नीरज वार्ष्णेय के नेतृत्व में होगी। 17 अगस्त नाग पंचमी महाभिषेक सुबह सात बजे व कवि सम्मेलन रात आठ बजे से बजे संयोजक आशुकवि अनिल बौहरे, 18 अगस्त सांस्कृतिक संध्या सायं सात बजे संयोजक आरएंडबी डांस क्लासेज, 19 अगस्त खाटू श्याम संध्या शाम सात बजे संयोजक प्रमोद दहलवी, 20 अगस्त क्विज प्रतियोगिता शाम सात बजे संयोजक ताराचंद माहेश्वरी, 21 अगस्त धर्म सम्मेलन शाम सात बजे संयोजक बीके भावना बहन, 22 अगस्त रसिया रात आठ बजे संयोजक मनोज विजेंद्र शर्मा, 23 अगस्त समापन एवं सम्मान समारोह व प्रसाद वितरण शाम सात बजे संयोजक ऋषि वार्ष्णेय व अनिल वार्ष्णेय के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा। इस मौके पर मंदिर सेवायत पंडित मधुसूदन वेदांत चतुर्वेदी, पूर्व सभासद अशोक शर्मा, राम गुप्ता, अशोक, कुनाल, मुकेश जेवरी, कैलाश चंद्र एडवोकेट, सुरेश चंद्र अग्रवाल,दीपांशु बूटिया, डॉली पहलवान, मोहित वार्ष्णेय, प्रशांत बग्गा, सचिन अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, बबलू आदि रहे।