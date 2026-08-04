Hathras News: पिटबुल ने किया कई लोगों पर हमला, दहशत में रहने को मजबूर लोग

Hathras News: हाथरस। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के इगलास अड्डा स्थित राधा वैली कॉलोनी के बाशिंदे इन दिनों पिटबुल (कुत्ते) के आतंक से दहशत में हैं। लोगों में दहशत होना भी लाजिमी है, बीते एक माह में पिटबुल लगभग एक दर्जन लोगों को निशाना बनाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर चुका है। पिटबुल मालिक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर कॉलोनी के लोगों द्वारा कोतवाली हाथरस गेट पुलिस को तहरीर दी है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के इगलास रोड स्थित राधा वैली कॉलोनी निवासी लव कुमार शर्मा पुत्र रमेश चंद्र शर्मा व अन्य कॉलोनी के लोगों द्वारा कोतवाली हाथरस गेट पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि कॉलोनी निवासी एक दबंग व्यक्ति द्वारा अपने घर पर पिटबुल (कुत्ते) को पाला जा रहा है।

लोगों का आरोप है कि आए दिन यह पिटबुल उन पर हमला कर देता है। लव कुमार शर्मा के मुताबिक कुछ दिन पहले पिटबुल ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया और उनके पैर को काफी ज्यादा काट लिया। पिटबुल का कॉलोनी में इस कदर आतंक है कि अभीतक एक दर्जन लोगों को यह कुत्ता काट चुका है। जिसके चलते लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। कॉलोनी में बच्चे खेलते हैं। पिटबुल की वजह से बच्चों ने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। तहरीर में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पिटबुल कुत्ते के पालने पर रोक लगा रखी है, लेकिन दबंग व्यक्ति द्वारा नियमों को ताक पर रखकर इस कुत्ते को पाला जा रहा है। लोगों द्वारा पुलिस से कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।