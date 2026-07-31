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Hathras News: सहपऊ क्षेत्र के बामौर में सुंदरकांड पाठ व भजन संध्या का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: सुदंरकांड पाठ के कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ करते मुरसान ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय व अन्य क्षेत्र के गांव बामौर स्थित हनुमान जी मंदिर पर धार

Hathras News: सहपऊ क्षेत्र के बामौर में सुंदरकांड पाठ व भजन संध्या का शुभारंभ

Hathras News: सहपऊ। क्षेत्र के गांव बामौर स्थित हनुमान जी मंदिर पर धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ सुंदरकांड पाठ, फूल बंगला, छप्पन भोग एवं भजन संध्या कार्यक्रम का उद्घाटन मुरसान के ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं फीता काटकर किया।इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक दुष्यंत पचौरी ने ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय का फूलमाला एवं पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। रामेश्वर उपाध्याय ने कहा कि धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे कार्यक्रमों से मन को शांति मिलती है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं तथा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है।

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उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से धर्म और संस्कृति से जुड़े आयोजनों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सुंदरकांड पाठ के पश्चात श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन का आनंद लिया तथा हनुमान जी को छप्पन भोग अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान महेशचंद्र पचौरी, धीरेन्द्र पचौरी, भोला पचौरी, विनीत पचौरी, कृष्णकुमार पचौरी, अनमोल पचौरी, आलोक पचौरी, रवि मास्टर, शैलेंद्र पचौरी, ठाकुर संदीप शाह, सहपऊ मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।-

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