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Hathras News: पूरे दिन चली धूप की लुका-छिपी, गर्मी से मिली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: मौसम का मिजाज:पूरे दिन चली धूप की लुका-छिपी, गर्मी से मिली राहत पूरे दिन चली धूप की लुका-छिपी, गर्मी से मिली राहत पूरे दिन चली धूप की लुका-छिपी, गर्मी

Hathras News: पूरे दिन चली धूप की लुका-छिपी, गर्मी से मिली राहत

Hathras News: हाथरस। एक दिन पहले मंगलवार को जिले में हुई दो घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद बुधवार को भी पूरे दिन आसमान में बारिश के बादल लदे खड़े रहे। सुबह से शाम तक धूप की लुका-छिपी का खेल चलता रहा। जिसके चलते धूप के तेवर में नर्मी बनी रही। इससे लोगों को गर्मी और उमस के सितम से काफी राहत मिली। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को शहर सहित जिले के देहात क्षेत्रों में दो घंटे से अधिक तक मूसलाधार बारिश हुई थी। झमाझम बारिश से न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और मौसम काफी खुशनुमा हो गया था।

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इससे लोगों को गर्मी और उमस के सितम से काफी राहत मिली थी। बुधवार को भी सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ दिखाई दिया। दिन निकलने के साथ ही सूर्य देव के दर्शन हुए और धूप खिली, लेकिन धूप के तेवर काफी नर्म रहे। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे-वैसे धूप भी तल्ख होती गई। लेकिन इस बीच धूप की लुका-छिपी का खेल चलता रहा। कभी धूप के दर्शन हुए तो कभी आसमान में बारिश के काले बादल घिर आए। इससे बारिश होने के आसार बने रहे। सुबह से शाम तक मौसम का मिजाज इसी प्रकार बना रहा। मौसम खुशनुमा रहने से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली।

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