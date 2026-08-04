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Hathras News: बारिश के दिनों में सुरक्षित स्थानों पर बैठकर बच्चे लेंगे ज्ञान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: बारिश के दौरान तमाम परिषदीय विद्यालयों में हालात खराब बारिश के दिनों में सुरक्षित पर बैठकर बच्चे लेंगेबारिश के दिनों में सुरक्षित पर बैठकर बच्चे लेंगे

Hathras News: बारिश के दिनों में सुरक्षित स्थानों पर बैठकर बच्चे लेंगे ज्ञान

Hathras News: हाथरस: बारिश के दिनों में परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस वजह से पढ़ाई प्रभावित होती है तो इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है। अब विभागीय अधिकारियों ने ऐसे स्कूल जहां दिक्कत है,वहां बारिश के समय बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पढ़ाने के निर्देश जारी किए है। ग्रामीण अंचल में बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में काफी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ते है। विद्यार्थियों को पढाने के लिए करीब तीन हजार से अधिक शिक्षक व शिक्षिकाओं की तैनाती है। बताते चले कि कुछ विद्यालय ऐसे है,जोकि जर्जर हो चुके है।

इन विद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि यदि बरिश हो जाए तो छत टपकने लगती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की सुरक्षा का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही बच्चों को अपनी पढ़ाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से बारिश का मौसम हो चुका है। सोमवार को तेज बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी। कई विद्यालयों में जलभराव हो गया। तो वहीं कुछ विद्यालयों की छतें टपकने लगी। अब विभागीय अधिकारियों की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए है कि बारिश के दौरान बच्चों को सुरक्षित स्थान पर बैठाकर पढ़ाया जाए।

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