Hathras News: दामिनी वार्ष्णेय को रेलवे ने किया अपना अधिवक्ता नियुक्त
Hathras News: दामिनी वार्ष्णेय को रेलवे ने किया अपना अधिवक्ता नियुक्त दामिनी वार्ष्णेय को रेलवे ने अपना अधिवक्ता नियुक्तदामिनी वार्ष्णेय को रेलवे ने अपना अधिवक्ता
Hathras News: दामिनी वार्ष्णेय को रेलवे ने किया अपना अधिवक्ता नियुक्त -(A) दामिनी वार्ष्णेय को रेलवे ने किया अपना अधिवक्ता नियुक्तहाथरस। जिला एवं सत्र न्यायालय की अधिवक्ता दामिनी वार्ष्णेय एडवोकेट पुत्री हरिश्चंद्र दोबराबाल निवासी मोती बाजार हाथरस को उत्तर पूर्वी रेलवे, गोरखपुर के महाप्रबंधक विधि कार्यालय द्वारा हाथरस में रेलवे की ओर से वादों की पैरवी हेतु रेलवे अधिवक्ता रेलवे नियुक्त किया गया है। इसे लेकर राजेश गौतम एडवोकेट,पुष्पेंद्र गौतम एडवोकेट,दिनेश बंसल एडवोकेट, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हाथरस,विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट (उर्फ बंटी भैया), महासचिव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हाथरस,राघव वार्ष्णेय एडवोकेट,प्रियंका पुंडीर एडवोकेट,ममता चतुर्वेदी एडवोकेट,तुलसी यादव एडवोकेट,कुमकुम सिंह एडवोकेट ने स्वागत किया है।
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