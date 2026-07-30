Hathras News: साइबर पुलिस टीम ने 10 हजार वापस कराये

Hathras News: सिकंदराराऊ। समीर पुत्र नसीऱ निवासी मौहल्ला गढ्ढा पुरदिलनगर द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गयी थी। कि मेरे खाते से यूपीआई के माध्यम से गलत नम्बर पर दस हजार रुपये चले गये थे । जिसको लेकर साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत क्सिकन्द्राराऊ साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए शिकायतकर्ता के 10 हजार रूपए की शत-प्रतिशत धनराशि पुनः बैंक खाते में वापस कराई। साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के बैंक खाते से ट्रांसफर हुए रुपयों का विवरण प्राप्त कर सर्वप्रथम लाभार्थी के बैंक खाते के डेबिट फ्रीज कराते हुए आवेदक की धनराशि को संरक्षित किया गया।