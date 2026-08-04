Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hathras News: फुटपाथ पर बना गड्ढा दे रहा हादसों को न्योता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

Hathras News: फुटपाथ पर बना गड्ढा दे रहा हादसों को न्योताफुटपाथ पर बना गड्ढा दे रहा हादसों को न्योताफुटपाथ पर बना गड्ढा दे रहा हादसों को न्योता

Hathras News: फुटपाथ पर बना गड्ढा दे रहा हादसों को न्योता

Hathras News: हाथरस। बारिश के दिनों में सड़क से लेकर फुटपाथ निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। बारिश की वजह से फुटपाथ से लेकर सड़क धंसने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। जिसके चलते राहगीरों को मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। साथ ही इन गड्ढों की वजह से रात के समय में हादसे का डर बना हुआ है। शहर के प्रमुख तालाब चौराह से मैंडू रोड को जाने वाले मार्ग पर तालाब के सामने ही रेलवे ट्रैक की बाउंड्रीवॉल से लगे फुटपाथ बारिश की वजह से धंस गया है। इस वजह से फुटपाथ में गहरा गड्ढा हो गया है।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: हादसों का कारण बन रहे सड़क के गड्ढे

गड्ढे की वजह से यहां से गुजरने वाले पैदल राहगीर और वाहन चालकों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को रात में समय में झेलनी पड़ रही है। रात के अंधेरे में फुटपाथ में हो रहा गड्ढा पैदल वाले राहगीरों और वाहन चालकों को दिखाई नहीं देता है। जिसके चलते आए दिन राहगीर हादसे का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि गड्ढे की वजह से हर दिन पैदल जाने वाले राहगीर और बाइक गड्ढे में घुस रही हैं। जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों द्वारा संबंधित विभाग और अधिकारियों को इस ओर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इस गड्ढे को बंद कराने की मांग की है। जिससे होने वाले किसी भी हादसे को रोका जा सकें।---

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।