Hathras News: फुटपाथ पर बना गड्ढा दे रहा हादसों को न्योता
Hathras News: फुटपाथ पर बना गड्ढा दे रहा हादसों को न्योताफुटपाथ पर बना गड्ढा दे रहा हादसों को न्योताफुटपाथ पर बना गड्ढा दे रहा हादसों को न्योता
Hathras News: हाथरस। बारिश के दिनों में सड़क से लेकर फुटपाथ निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। बारिश की वजह से फुटपाथ से लेकर सड़क धंसने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। जिसके चलते राहगीरों को मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। साथ ही इन गड्ढों की वजह से रात के समय में हादसे का डर बना हुआ है। शहर के प्रमुख तालाब चौराह से मैंडू रोड को जाने वाले मार्ग पर तालाब के सामने ही रेलवे ट्रैक की बाउंड्रीवॉल से लगे फुटपाथ बारिश की वजह से धंस गया है। इस वजह से फुटपाथ में गहरा गड्ढा हो गया है।
गड्ढे की वजह से यहां से गुजरने वाले पैदल राहगीर और वाहन चालकों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को रात में समय में झेलनी पड़ रही है। रात के अंधेरे में फुटपाथ में हो रहा गड्ढा पैदल वाले राहगीरों और वाहन चालकों को दिखाई नहीं देता है। जिसके चलते आए दिन राहगीर हादसे का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि गड्ढे की वजह से हर दिन पैदल जाने वाले राहगीर और बाइक गड्ढे में घुस रही हैं। जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों द्वारा संबंधित विभाग और अधिकारियों को इस ओर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इस गड्ढे को बंद कराने की मांग की है। जिससे होने वाले किसी भी हादसे को रोका जा सकें।---
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