Hathras News: ट्रांसफार्मर लगाने के विरोध में लोगों का फूटा गुस्सा किया प्रदर्शन
Hathras News: 1 गौशाला मार्ग पर दुकान पर खड़े दुकानदारट्रांसफार्मर लगाने के विरोध में का फूटा गुस्सा कियाट्रांसफार्मर लगाने के विरोध में का फूटा गुस्सा कियाट्रांसफ
Hathras News: हाथरस। बिजली विभाग के द्वारा ओवर लोडिंग को खत्म करने के लिए शहर के गौशाला मार्ग पर ढाई सौ केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। इससे मार्ग बाधित होने के साथ एक दुकान पूरी तरह ढंक रही है। इस पर लोगों का सब्र का बांध टूट गया। दुकान स्वामी व लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिस दुकान के पास ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। इस मामले में दुकानदार ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की है। साथ ही यह भी कहा कि यदि समस्या का निदान न हुआ तो आत्मदाह के लिए मजबूर होगा।सदर कोतवाली क्षेत्र के निवासी गौशाला रोड पूजा पत्नी नरेंद्र कुशवाहा ने जिला अधिकारी को लिखित रूप से एक प्रार्थना पत्र दिया है।जिसमें
कहा है कि उसका परिवार बहुत ही गरीब है। उसकी एसी की दुकान हैं। उस जगह पर पहले से ढाई सौ केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। विभाग के द्वारा ओवर लोडिंग को खत्म करने के लिए विभाग के द्वारा ढाई सौ केवीए का एक और ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। इससे दुकान पूरी तरह ढंक रही है। साथ ही रास्ता बाधित हो रहा है। अगर दुकान के सामने ही ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर दिया गया तो उसकी आजीविका बाधित होगी। दुकानदार नरेंद्र कुशवाह का कहना है कि वह अपने पूरे परिवार के साथ दुकान के सामने ही आत्मदाह के लिये बाध्य होगा। लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस मामले में एसडीओ संदीप यादव का कहना है कि ट्रांसफार्मर लगाने का विरोध किया गया है। इस मामले में मौके पर जांच की जाएगी। उसके बाद ही ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा।
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