Hathras News: संदिग्ध परिस्थितियों में गर्भवती महिला की मौत

Hathras News: सहपऊ। क्षेत्र के गांव उधैना में शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार, गांव उधैना निवासी किशन उर्फ भुल्लन की 26 वर्षीय पत्नी सोनिया गर्भवती थी। गर्भावस्था का अंतिम महीना चल रहा था। शनिवार को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे पहले सादाबाद के एक निजी चिकित्सालय ले गए। जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए हाथरस रेफर कर दिया। हाथरस ले जाते समय रास्ते में ही सोनिया ने दम तोड़ दिया।

मृतका के परिजन उसके मायके पक्ष के आने का इंतजार कर रहे थे। बताया गया कि सोनिया का मायका पटना के पास एक गांव में है। उसके पहले दो बच्चे हो चुके थे। जिनमें पांच वर्षीय पुत्र जीवित है। जबकि एक पुत्री की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। रविवार दोपहर किसी व्यक्ति ने पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। क्षेत्राधिकारी जेएन अस्थाना ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोतवाली में किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।