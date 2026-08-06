Hathras News: बारिश में बिजली ने दिखाए नखरे, गहराया बिजली संकट

Hathras News: हाथरस। जुलाई माह में हर रोज रुक रुककर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश में बिजली नखरे दिखा रही है। कभी दिन में तो कभी रात में 33 हजार केवीए व 11 केवीए की लाइनों में फॉल्ट हो रहे हैं। इस कारण लोगों को कई कई घंटे बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। बिना बिजली के कामकाज प्रभावित हो रहा है। लोगों को खासी मुशिकलों का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय कर्मी फॉल्ट को दूर कर आपूर्ति को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। शहर, देहात, कस्बा में बिजली संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी सुबह से कभी रात में बिजली गुल होना आम बात हो गई है।

इसका खामियांजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। बुधवार की सुबह से शुरू हुई बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहा। इस दौरान शहर के गिजरौली, ओढ़पुरा, प्रगतिपुरम, नवीपुर कला के अलावा देहात के चंदपा, सासनी, सलेमपुर, महौ, नगला रति, लाखनू आदि सबस्टेशनों से निकलने वाले फीडरों की 11 हजार केवीए व 33 हजार केवीए की लाइनों में फॉल्ट हो गए। इस कारण लोगों को कई घंटे तक बिना बिजली के रहना पड़ा। बिना बिजली के लोगों में घरों में लगे उपकरण शोपीस बने रहे। कल कारखानों की मशीनें थमी रही। लोगों को पीने के पानी तक के लिए मुशिकलों का सामना करना पड़ा। बिना बिजली के दिनचर्या प्रभावित हुई। विभागीय कर्मी लाइनों में फॉल्ट को दूर कर आपूर्ति को सुचारू करने में जुटे रहे।