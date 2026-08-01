Hathras News: ब्रेक डाउन से दस घंटे ठप्प रही आपूर्तिब्रेक डाउन से दस घंटे ठप्प रही आपूर्ति
Hathras News: ब्रेक डाउन से दस घंटे ठप्प रही आपूर्तिब्रेक डाउन से दस घंटे ठप्प रही आपूर्तिब्रेक डाउन से दस घंटे ठप्प रही आपूर्ति
Hathras News: हसायन। हसायन के विद्युत उपकेन्द्र व महौं विद्युत उपकेन्द्र के ब्रेक डाउन के कारण दस घंटे तक बिजली ठप रही। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शनिवार एक अगस्त की सुबह अचानक नगला रति विद्युत उपकेन्द्र से हसायन के लिए आ रही तेतीस हजार के.वी.की विद्युत हाइटेंशन लाइन के तार क्षतिग्रस्त होकर खेत में गिर जाने के दौरान विद्युत उपकेन्द्र पर स्थापित बी.सी.वी.मशीन ट्रिप हो गई।बी.सी.वी.मशीन के ट्रिप हो जाने के बाद नगला रति विद्युत उपकेन्द्र एक सौ बत्तीस के.वी.विद्युत उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति के लिए लाइन लगाए जाने के लिए कई बार एसएसओ रिटायर्ड फौजी के द्वारा प्रयास किए जाने के बाद जब विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नही हो पाई तो विद्युत उपकेन्द्र नगलारति से हसायन व महौं के विद्युत उपकेन्द्र के अवर अभियंता व उपखंड अधिकारी चतुर्थ के सहायक अभियंता शुभम सिंह को आपूर्ति नही लग पाने की जानकारी दी।एसडीओ
शुभम सिंह के द्वारा विद्युत उपकेन्द्र हसायन के अवर अभियंता मोहम्मद इकरार से सम्पर्क dर विद्युत कर्मचारियों के माध्यम से हाइटेंशन लाइन की पैट्रोलिंग कराए जाने के दौरान विद्युत हाइटेंशन लाइन का तार धान की फसल के पानी भरे खेत में दिखाई दिए जाने के दौरान विद्युत कर्मचारियों ने विद्युत हाइटेंशन लाइन के विद्युत तार को खेत से निकालने के बाद नई विद्युत लाइन के तार लगाकर शाम चार बजे आपूर्ति सुनिश्चत कराई।इस संबंध में एसडीओ शुभम सिंह व अवर अभियंता मोहम्मद इकरार ने बताया कि सुबह नगला शेखा के निकट हाइटेंशन तैतीस हजार का नगला रति से विद्युत तार टूट जाने के दौरान आपूर्ति बाधित हो गई थी।विद्युत लाइन की मरम्मत कार्य कराए जाने के बाद आपूर्ति बहाल करा दी गई।
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