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Hathras News: सुबह से शाम तक शहर के कई इलाकों में गहराया बिजली संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: शहर के गिजरौली बिजलीघर पर मरम्मत का काम करते कर्मी।सुबह से शाम तक शहर कई इलाकों में गहरायासुबह से शाम तक शहर कई इलाकों में गहरायासुबह से शाम तक शहर कई

Hathras News: सुबह से शाम तक शहर के कई इलाकों में गहराया बिजली संकट

Hathras News: हाथरस। रविवार को शहर के गिजरौली बिजलीघर लाइन पर पेड़ छटाई का काम किया गया। इस कारण सुबह से शाम तक शहर के कई इलाकों में बिजली संकट रहा। लाइन का काम पूरा होने के बाद सप्लाई चालू की तो वीसीबी में धमाका हो गया। इस कारण लोगों को कई घंटे तक बिना बिजली के रहना पड़ा। लोग जरुरी कामकाज नहीं कर सके। शाम को चार बजे के करीब बिजली आपूर्ति सामान्य होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बिजली विभाग के द्वारा बारिश को ध्यान में रखते हुए बिजली लाइनों की मरम्मत व सबस्टेशनों में काम किया जा रहा है।

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इसी क्रम में रविवार को शहर के गिजरौली बिजलीघर से जुडी लाइन पर पेड़ छटाई का काम किया गया। सुबह 11 बजे से गणेश सिटी, हरिओम एन्क्लेव, सीमा उपाध्याय नगर, नगला भोजा, नगला टीका, गधा पाड़ा, लाल वाला पेच, गुडिया वाला पेच, सादाबाद गेट आदि इलाकों की आपूर्ति दोपहर तक तक बंद रही। जब लाइन का काम पूरा होने के बाद बिजली सप्लाई को चालू किया तो सबस्टेशन में लगी वीसीबी यानि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में धमाका हो गया। इस कारण सुबह से शाम चार बजे तक कई इलाकों की बिजली गायब रही। बिना बिजली लोगों के घरों में लगे विधुत उपकरण शोपीस बने रहे। लोग जरुरी कामकाज नही कर सके। लोगों को पीने के पानी तक के लिए मुशिकलों का सामना करना पड़ा। मशीन की मरम्मत के बाद बिजली आपूर्ति सुचारू हुई। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।

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