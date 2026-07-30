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Hathras News: लूट की सूचना पर दौड़ी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: मुरसान। थाना क्षेत्र के एक गांव सरकोरिया में शराब के नशे में दो युवकों ने आपसी विवाद को लेकर पुलिस को लूट की झूठी सूचना दे दी। लूट की सूचना पर मौके पर

Hathras News: लूट की सूचना पर दौड़ी पुलिस

Hathras News: मुरसान। थाना क्षेत्र के एक गांव सरकोरिया में शराब के नशे में दो युवकों ने आपसी विवाद को लेकर पुलिस को लूट की झूठी सूचना दे दी। लूट की सूचना पर मौके पर दौड़ पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ की। पुलिस को पता चला कि दोनों युवक शराब के नशे में धुत हैं। लूट की सूचना झूठी निकली। तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस ने कड़ी हिदायत देकर दोनों युवकों को छोड़ दिया।

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