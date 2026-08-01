Hathras News: बीच बाजार दुकान व मकान पर छापा, भारी मात्रा में सिक्के बरामद
Hathras News: नयागंज में एसडीएम की दुकान पर मौजूद एसडीएम व पुलिस पुलिस-प्रशासन की टीम सिक्कों से भरे बोरों को मैक्स लोडर में लोड करते लोग फोटो 20 मौके पर एकत्रित
Hathras News: - बुकसेलर के यहां पुलिस व प्रशासनिक टीम ने की छापेमारी, एसडीएम के नेत्रत्व में पहुंची टीम - पुलिस व प्रशासनिक टीम देखकर मौके पर मची खलबली, मामले की जांच हुई शुरू
पुलिस की छापेमारी
हाथरस, संवाददाता। बीच बाजार सदर कोतवाली क्षेत्र के नयागंज स्थित बुकसेलर की दुकान व हनुमान गली स्थित मकान में शनिवार को पुलिस- प्रशासन की टीम ने छापा मारा। छापेमारी में सिक्कों से भरे 92 बोरे बरामद हुए हैं। प्रशासन ने सभी सिक्कों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
अपराधी की जानकारी
सोनू पुत्र अनूप निवासी हनुमान गली की नयागंज में बुकसेलर है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि उनके यहां भारी मात्रा में सिक्के मौजूद हैं। एसडीएम राजबहादुर के नेतृत्व में पुलिस-प्रशासन की टीम ने सोनू के घर और दुकान पर छापा मारा। छापेमार कार्रवाई से मौके पर खलबली मच गई। नयागंज स्थित दुकान से 12 बोरे भरकर सिक्के व हनुमान गली स्थित मकान से 12 बोरे भरकर सिक्के बरामद हुए। पुलिस-प्रशासन ने इन सिक्कों को जब्त कर लिया। अभी यह साफ नहीं हो सका है कि यह सिक्के बुकसेलर के पास कहां से आए। यह भी साफ नहीं हुआ है कि इतनी भारी मात्रा में सिक्के रखने का उद्देश्य क्या है। फिलहाल पुलिस-प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।
मामले की प्रगति
वर्जन
बुकसेलर के घर और दुकान से भारी मात्रा में सिक्के बरामद हुए हैं। सिक्कों को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है।
- राजबहादुर सिंह, एसडीएम, सदर
सामान्य प्रश्न
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