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Hathras News: कांवड़ियों की सेवा करने पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: ट्रैफिक पुलिस कर्मी को सम्मानित करते एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा व सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ट्रैफिक पुलिस कर्मी को सम्मानित करते एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा

Hathras News: कांवड़ियों की सेवा करने पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित

Hathras News: हाथरस, संवाददाता। कांवड़ियों की सेवा करने वाले दो पुलिस कर्मियों को एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मनित किया। सम्मान पाकर पुलिस कर्मियों के चेहरे खिल गए। कांवड़ मर्गाों पर गड्ढों की वजह से कांवडियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक मुख्य आरक्षी मनोज कुमार ने हाथों में फावड़ा लेकर गड्ढे भरे। वहीं, आरक्षी विपिन यादव ने अपने वेतन से सामाजिक रूप से कमजोर एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों को भोजन कराया। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने इन दोनों पुलिस कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

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