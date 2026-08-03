Hathras News: पुलिसकर्मी का था ट्रेन की चपेट में आने से मृत व्यक्ति का शव
Hathras News: कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के लॉर्ड कृष्णा स्कूल के निकट हुआ था हादसा हाथरस, संवाददाता। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के लॉर्ड कृष्णा स्कूल के निकट शनिवार
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के लॉर्ड कृष्णा स्कूल के निकट शनिवार को ट्रेन की चपेट में आने से मृत व्यक्ति के शव की शिनाख्त हो गई है। यह शव एक पुलिस कर्मी का निकला। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के शव की पहचान सोनवीर सिंह 38 पुत्र बलवीर सिंह निवासी नगला बाबू थाना मुरसान के रूप में हुई। मृतक एक पुलिस कर्मी था और फिरोजाबाद की एक कोतवाली में उसकी तैनाती थी। शनिवार को उसका शव लॉर्ड कृष्णा स्कूल के निकट रेलवे ट्रैक पर मिला था। ट्रैक के पास पुलिस लिखी बाइक भी बरामद हुई थी।
रविवार को उसके परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। सोनवीर के पिता का कहना था कि उन्हें लगता है कि उनके बेटे की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। मृतक ने अपने पीछे दो बच्चे छोड़े हैं।
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