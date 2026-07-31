Hathras News: सीएमओ ने कांवड़ शिविरों का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

Hathras News: हाथरस। पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ होने के साथ ही सकुशल कांवड़ यात्रा संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन भी सर्किय हो गया है। जिले से गुजरने वाले कांवड़ यात्रा मार्गों पर बनाए गए कांवड़ यात्रियों के लिए चिकित्सक शिविरों का गुरुवार को मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉ. वेद प्रकाश द्वारा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सा शिविर में उपस्थित चिकित्सक और स्टाफ को कांवड़ियों को हर संभवन बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए। बता दें कि एक माह के श्रावण मास के दौरान जिले से काफी संख्या में कांवड़ियां गंगाघाट सोरों, कछला और राजघाट से गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे।

पूरे एक माह तक जिले में कांवड़ यात्रा की धूम रहेगी। कांवड़ यात्रा शांति पूर्वक और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन द्वारा पहले से ही तैयारी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगरा-अलीगढ़ और मथुरा बेरली मार्ग पर 30 चिकित्सक शिविर लगाए गए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग के 20 स्थानों पर किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर 20 108 एंबुलेंस की भी तैनाती की गई है। साथ ही सीएमओ कार्यालय में कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिससे की कांवड़ियों को तुरंत ही चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई जा सकें। गुरुवारक को सीएमओ डॉ. वेद प्रकाश द्वारा मुरसान रोड स्थित नगला नंदू और दयालपुर में लगाए गए कांवड़ शिविरों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिविर में चिकित्सक और स्टाफ तैनात मिला। सीएमओ द्वारा शिविर में उपलब्ध दवाईं और चिकित्सकीय उपकरण के संबंध में जानकारी ली। इस पर सभी आवश्यक दवाएं एवं चिकित्सकीय उपलब्ध उपलब्ध मिले। सीएमओ द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को तीन शिफ्ट में कार्य करने के निर्देश दिए।