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Hathras News: बच्चों की बेहतर शिक्षा को लेकर हुआ मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: पावना स्कूल में आयोजित हुआ कार्यक्रम बच्चों की बेहतर शिक्षा को लेकर हुआ मंथनबच्चों की बेहतर शिक्षा को लेकर हुआ मंथनबच्चों की बेहतर शिक्षा को लेकर ह

Hathras News: बच्चों की बेहतर शिक्षा को लेकर हुआ मंथन

Hathras News: हाथरस: पावना स्कूल में शनिवार को पेरेंट् ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये ओरिएंटेशन नर्सरी से पाँचवी कक्षा तक के माता-पिता के लिए रखी गई। प्रधानाचार्या नीना चक्कु ने आये हुए सभी अभिभावकों का स्वागत किया तथा अभिभावकों ने ज्योति प्रज्वलित कर प्रोग्राम का आरभ किया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य छात्र-छात्राओं के समग्र विकास में अभिभावकों की भागीदारी व अभिभावकों को विद्यालय की शिक्षण नीतियों से अवगत कराना था। कार्यक्रम के अन्तर्गत आए हुए अभिभावकों को आगामी सत्र में होने वाली मोन्टेसरी कियाओं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर अध्यापिकाओं ने अभिभावकों के साथ कुछ गतिविधियाँ भी की।

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इन गतिविधियों में बच्चों के माता-पिता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रधानाचार्या ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिये माता-पिता के किरदार को अहम बताते हुए कहा कि स्कूल छात्रवर्ग को देश का अच्छा नागरिक तभी बना सकते है अगर अभिभावकों का सहयोग भी स्कूल को मिलें और प्रारम्भ से ही छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु सतत प्रयास करता आया है।

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