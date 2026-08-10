Hathras News: देर रात घर में निकला सांप कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू
Hathras News: सांप का रेस्क्यू करता युवक क्षेत्र के ब्लॉक रोड स्थित एक मकान में देर रात एक सांप के निकल आने से घर में ह्ड़कंप गया। डर की वजह से परिवार के लोग घर से
Hathras News: मुरसान। क्षेत्र के ब्लॉक रोड स्थित एक मकान में देर रात एक सांप के निकल आने से घर में ह्ड़कंप गया। डर की वजह से परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए, जिसके बाद सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया।मुरसान के ब्लॉक रोड स्थित एक महिला ने बताया घटना रात करीब 11 बजे की है, जब सांप बेड के पास दिखाई दिया। सांप को देखते ही परिवार के सदस्य डर के मारे चीखते-पुकारते हुए घर से बाहर निकल आए। उस समय महिला के पति फौजी ड्यूटी पर थे और घर में उनकी पत्नी हेमलता अपने चार बच्चों के साथ मौजूद थीं।
सांप निकलने की सूचना पर कस्बे के व्यापारी मोहल्ला निवासी जीतू को बुलाया गया। जीतू अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया। बाद में पकड़े गए सांप को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। घटना के बाद आसपास के लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। लोगो के अनुसार इससे पहले भी फौजी के पड़ोसी के घर के बाथरूम में सांप दिखाई दिया था, जिसे परिवार के सदस्यों ने डंडे की मदद से बाहर निकाला था।लगातार घरों के आसपास सांप दिखाई देने से स्थानीय लोगों में भैया बना हुआ है जिसके चलते लोग पूरी तरह भयभीत हैं।
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