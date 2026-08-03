Hathras News: स्कूल के पास अवैध शराब बिक्री के विरोध में हंगामा
Hathras News: गिजरौली के निकट मौके पर लगी लोगों की भीड़ सदर कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड पर गिजरौली के निकट स्कूल के पास अवैध शराब की बिक्री के विरोध में महिलाओं का
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड पर गिजरौली के निकट स्कूल के पास अवैध शराब की बिक्री के विरोध में महिलाओं का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा। गुस्सए लोगों ने जमकर हंगामा काटा। शराब बेचने वाले पिता-पुत्र को पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले पिता-पुत्र को हिरासत में ले लिया। रविवार को आगरा रोड पर प्राथमिक विद्यालय गिजरौली के मुख्य गेट के पास चल रहे अवैध शराब के धंधे को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट गया। महिलाओं का आरोप है कि एक चाय के खोखे से कुछ समय से अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है।
बार-बार आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई मगर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। रविवार खोखे पर बड़ी संख्या में महिला और पुरूष एकत्रित हुए और हंगामा करने लगे। लोगों की नाराजगी इतनी गहरी थी कि उन्होंने शराब बेचने वाले पिता-पुत्र को पीट डाला। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया।
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