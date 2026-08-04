Hathras News: मृत भैंस का मांस ले जाने के आरोप पर ग्रामीणों में आक्रोश, एक हिरासत में

Hathras News: मृत भैंस के मास ले जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस। मृत भैंस का मांस ले के आरोप पर ग्रामीणोंमृत भैंस का मांस ले के आरोप पर ग्रामीणोंमृत भैंस का मांस

Hathras News: सहपऊ। क्षेत्र के गांव रसगवां में मृत भैंस का मांस काटकर ले जाने के आरोप को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया।

मृत भैंस का मामला जानकारी के अनुसार, गांव निवासी सरमन सिंह की करीब डेढ़ लाख रुपये कीमत की भैंस सोमवार दोपहर गांव के बाहर बंधी हुई मृत मिली। भैंस की मौत के बाद उन्होंने बहरदोई निवासी एक व्यक्ति को सूचना दी, जो मृत पशुओं को उठाने और उनकी खाल निकालने का कार्य करता है। देर शाम वह व्यक्ति भैंस को बुग्गी में रखकर गांव के बाहर नहर किनारे ले गया। ग्रामीणों का आरोप है कि वहां वह अपने एक साथी के साथ मृत भैंस की खाल निकालने के साथ उसका मांस भी काटकर बोरों में भर रहा था। इसकी सूचना ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता जगवीर सिंह को दी गई, जिन्होंने तत्काल पुलिस को अवगत कराया। पुलिस के पहुंचने पर एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा भाग निकला।

ग्रामीणों का रोष ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले एक वर्ष में गांव में कई भैंसों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। उनका संदेह है कि पहले पशुओं को कोई जहरीला पदार्थ दिया जाता है और बाद में उनकी खाल व मांस को बेचने के लिए ले जाया जाता है। इस घटना के बाद गांव में रोष का माहौल है और ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

जांच की प्रक्रिया मंगलवार को पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विकास यादव ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गांव के सभी पशुओं का टीकाकरण हो चुका है तथा किसी भी पशु की मौत के 12 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम होने पर ही मृत्यु का कारण स्पष्ट किया जा सकता है। संबंधित भैंस की मौत को लगभग 23 घंटे बीत चुके थे। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि हिरासत में लिए गए पवन निवासी पला, साहिबाबाद जनपद अलीगढ़ को शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में दंडाधिकारी न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं, ग्रामीणों द्वारा लगाए गए अन्य आरोपों की जांच की जा रही है।