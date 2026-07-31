Hathras News: जागी नगर पालिका, कवर कराई खुली पुलिया और नाले

Hathras News: हाथरस। शहर में बारिश के मौसम में हादसे को न्योता देते खुले पड़े मैनहोल, सड़क से ऊंचे मैनहोल के कवर और खुले नाले और पुलिया को लेकर हिन्दुस्तान द्वारा मंगलवार के अंक में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई खबर का असर हुआ है। हिन्दुस्तान में खबर प्रकाशित होने के बाद नगर पालिका परिषद प्रशासन हरकट में आया और खुले नाले और पुलिया को कवर कराए जाने का कार्य शुरु कर दिया है। शुक्रवार को शहर के तालाब चौराह पर खुले पड़े नाले को कवर कराया गया। शहर के अलीगढ़ रोड स्थित बागला संयुक्त जिला अस्पताल के निकट स्थित पुराने एसपी आफिस, शहर के प्रमुख तालाब चौराह, रामलीला मैदान, होली वाली गली, रामलीला मैदान, आगरा-अलीगढ़ रोड, मथुरा-बरेली रोड सहित कई स्थानों पर मैनहोल से लेकर नाले और पुलिया खुले पड़े हुए हैं।

कई स्थानों पर मैनहोल के कवर सड़क से ऊंचे हैं। इस वजह से हर समय हादसे की संभावना बनी रहती है। बारिश का मौसम होने की वजह से हादसे की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। इस की मुख्य वजह है कि चंद घंटे की बारिश के बाद शहर की जलनिकासी व्यवस्था की कलई खुले जाती है। गली, मोहल्ले, कॉलोनी और सार्वजनिक स्थानों पर भीषण जलभराव हो जाता है। ऐसे में जलभराव होने की वजह से लोगों को खुले मैनहोल, सड़क से ऊंचरे मैनहोल कवर, खुली नाले-नालियां और पुलिया के बारे में लोगों को कोई अंदाजा नहीं लग पाता है। इस वजह से हादसे की संभावना बढ़ जाती है। इस मुद्दे को हिन्दुस्तान ने उठाते हुए मंगलवार के अंक में खबर प्रकाशित की थी। खबर छपने के बाद नगर पालिका प्रशासन को खुले नाले, मैनहोल और पुलिया को कवर कराने की सुध आ गई। इस पर शुक्रवार को नगर पालिका टीम द्वारा शहर के तालाब चौराह पर कई महीनों से खुले पड़े नाले को कवर कराए जाने का कार्य कराया गया। नाला कवर होने से निश्चित ही बारिश के दौरान जलभराव की स्थित में होने वाले हादसे की आशंका पूरी तरह से टल गई है। नाला कवर होने के साथ ही राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों द्वारा हिन्दुस्तान का धन्यवाद दिया गया।---