Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hathras News: आंगन में खेलते समय बच्चे को सांप ने डसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

Hathras News: फोटो 10 जमीन पर पड़ा बच्चे को डसने वाला सांपरिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए हाथरस, संवाददाता। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला कुमरजी में गुरू

Hathras News: आंगन में खेलते समय बच्चे को सांप ने डसा

Hathras News: हाथरस, संवाददाता। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला कुमरजी में गुरूवार को घर के आंगन में खेल रहे डेढ़ साल के बच्चे को सांप ने डस लिया। सर्पदंश से बच्चा बेहोश हो गया। आनन-फानन में परिजन बच्चे को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सक ने उसका उपचार किया। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला कुमरजी निवासी विष्णु का डेढ़ साल का बेटा घर के आंगन में खेल रहा था। अचान घर में सांप निकल आया। सांप ने आंगन में खेल रहे बच्चे को डस लिया। इससे बच्चा रोने लगा और बेहोश हो गया। मामले की जानकारी होते ही परिजनों के होश उड़ गए।

परिजन आनन-फानन में बच्चे को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सक बच्चे के उपचार में जुट गए। चिकित्सक फिलहाल बच्चे की हालत पर नजर बनाए हुए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।